Valilikten çuval geçirme eylemine ilişkin açıklama

03 Kasım 2021 Çarşamba, 12:28

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu.

Çuval geçirme eylemi sonrası İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ''Liman Ziyareti kapsamında ilimize gelen ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır" denildi.

'ÇUVALIMIZI GEÇİRDİK'

TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, On düvele karşı, Mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik" ifadeleri yer aldı.