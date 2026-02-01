Cumhuriyet Gazetesi Logo
Valilikten İstanbul'a 'dikkat' notu ile fırtına uyarısı

1.02.2026 20:59:00
İstanbul Valiliği yarın kentte beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu. "Kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yarın sabah Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini bildirdi.

"TEDİBRLİ OLUNMALI"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

