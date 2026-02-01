Valilikten İstanbul'a 'dikkat' notu ile fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği yarın kentte beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yarın sabah Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini bildirdi.

"TEDİBRLİ OLUNMALI"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.