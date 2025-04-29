'Valinin yeğeniyim' diyen çakarlı sürücü yakayı ele verdi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 15:14

Güncelleme: 29.04.2025 - 15:56

Edinilen bilgiye göre Sarıyer Cendere Caddesi Ayazağa katılım mevkiinde araç kullanan şahıs, önüne geçmeye çalıştığı sürücünün kendisine tepki göstermesi üzerine "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı.

Sürücünün yanındaki kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri harekete geçti.

YAKALANDI

Çakarlı araç kullanarak trafikte öncelik sağlamak isteyen sürücü S.O.(22) isimli şahıs yakalandı.

Sürücü S.O.’ya toplamda 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak geri alındı. Araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi.

Ayrıca sürücü S.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

Sürücü S.O.’nun işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan sürücünün, İstanbul Valisi Davut Gül’ün yeğeni olmadığı belirtildi.