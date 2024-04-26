Van-Bahçesaray karayolunun 36 kilometresi ulaşıma açıldı
Çığ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolunun açılması için başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 36 kilometre ulaşıma açıldı.
Van-Bahçesaray karayolu, 22 Aralık 2023'te çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, ilk çalışma 13 Şubat'ta yapıldı.
Ancak risk nedeniyle çalışmalar durduruldu. Yaklaşık 4 aydır kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce 26 gün önce çalışma başlatıldı.
Harekete geçen ekipler, yer yer inen çığlardan ve kardan kapanan yolda 5-6 metre yüksekliğinde 'kar tünelleri' açarak güçlükle ilerliyor.
42 kilometrelik kara yolunun 36 kilometresi ulaşıma açılırken, kapalı kalan 6 kilometrelik yolun önümüzdeki salı gününe kadar açılacağı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu
- AKP'li isimden istifa çağrısı!
- Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Şu pişkinliğe bakar mısınız!
- Milletvekili sayısı artacak
- Öğrenilmesi en zor dili açıkladı
- 'Kapıdan içeri sokmayın'
- Soylu geri mi dönüyor?
- Eski çağ heykellerindeki penisler neden bu kadar küçük?