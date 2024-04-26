Van-Bahçesaray karayolunun 36 kilometresi ulaşıma açıldı

Çığ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolunun açılması için başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 36 kilometre ulaşıma açıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:53
Van-Bahçesaray karayolunun 36 kilometresi ulaşıma açıldı
Abone Ol google-news

Van-Bahçesaray karayolu, 22 Aralık 2023'te çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, ilk çalışma 13 Şubat'ta yapıldı.

Ancak risk nedeniyle çalışmalar durduruldu. Yaklaşık 4 aydır kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce 26 gün önce çalışma başlatıldı.

Harekete geçen ekipler, yer yer inen çığlardan ve kardan kapanan yolda 5-6 metre yüksekliğinde 'kar tünelleri' açarak güçlükle ilerliyor.

42 kilometrelik kara yolunun 36 kilometresi ulaşıma açılırken, kapalı kalan 6 kilometrelik yolun önümüzdeki salı gününe kadar açılacağı belirtildi.


çığ haberleri Van haberleri karayolu haberleri

İlgili Haberler

AYM Başkanı Zühtü Arslan, veda töreninde konuştu: 'İsyan çığ gibi büyür'

AYM Başkanı Zühtü Arslan, veda töreninde konuştu: 'İsyan çığ gibi büyür'
Petrol cari açığa tehdit

Petrol cari açığa tehdit
Doğanın sessiz çığlığı

Doğanın sessiz çığlığı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında karar

Son Dakika... Hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında karar
Küçük piyanist Demirhan yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

Küçük piyanist Demirhan yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor
Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi... Sözcü TV’de 'dolar' tartışması: 'AK Parti'nin etkisinde kalmışsın'

Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi... Sözcü TV’de 'dolar' tartışması: 'AK Parti'nin etkisinde kalmışsın'
Havalimanı otomatından aldığı kahve canından ediyordu

Havalimanı otomatından aldığı kahve canından ediyordu
Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte... Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü: 'Sen kimsin ya? Ukalalığa bak'

Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte... Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü: 'Sen kimsin ya? Ukalalığa bak'
Ekrem İmamoğlu Contemporary İstanbul fuarında resim yaptı

Ekrem İmamoğlu Contemporary İstanbul fuarında resim yaptı
İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!

İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!
İnci Taneleri’nde sürpriz bir isim daha kadroya katılıyor!

İnci Taneleri’nde sürpriz bir isim daha kadroya katılıyor!