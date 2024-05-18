Van Başkale'de askeri araç devrildi: 6 askerin durumu ağır

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 14:23
Van Başkale'de askeri araç devrildi: 6 askerin durumu ağır
Abone Ol google-news

Van'ın Başkale ilçesinde, öğlen saatlerinde Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Yeşilbulak mezrasında meydana geldi. Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.

Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.


Başkale haberleri askeri araç haberleri askerler haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı

İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı
Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi!

Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi!
Japon Denizi'nde tansiyon yükseldi: Balistik füzeler fırlattı

Japon Denizi'nde tansiyon yükseldi: Balistik füzeler fırlattı
Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı…

Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı…
Sırrı Süreyya Önder'den 'Kobani davası' yorumu: 'AKP'nin ileride yargılanmasının ön iddianamesidir'

Sırrı Süreyya Önder'den 'Kobani davası' yorumu: 'AKP'nin ileride yargılanmasının ön iddianamesidir'
Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi! İşte 4 işaret…

Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi! İşte 4 işaret…
Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama: 'Bu dava siyasi bir dava'

Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama: 'Bu dava siyasi bir dava'
Demet Evgar’ın ardından Buğra Gülsoy da oğlunu sete götürdü…

Demet Evgar’ın ardından Buğra Gülsoy da oğlunu sete götürdü…