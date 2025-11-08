Van'da işten çıkarılan belediye işçileri 100. günde yürüyüşleri engellenince oturma eylemi başlattı

Van'da kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan Büyükşehir Belediyesi işçilerinin işe iade talebiyle başlattıkları direniş 100. gününe girdi. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Van Şubesi öncülüğünde Sanat Sokağı’nda toplanan işçilerin DİSK binasına yürüyüşü, polis tarafından engellendi.

Valilikten yürüyüş için izin çıkmaması üzerine işçiler, Sanat Sokağı’nda sabaha kadar sürecek oturma eylemi başlattı.

Genel-İş Sendikası Van Şube Başkanı Ömer Tekin, yaptığı açıklamada, "Biz emekçiler 100 gündür alandayız. 100’üncü günümüzde toplu bir şekilde basın açıklamamızı yapıp sendika binamıza yürümek istedik. Ancak kayyum buna izin vermedi. Tüm sivil toplum örgütlerini ve siyasi partileri davet etmiştik. Bir memurun inisiyatifiyle alınan bu kararı doğru bulmuyoruz. Yine de olgun davranmaya çalışıyoruz. Bu yürüyüşün yapılması için direneceğiz. Ya kazanacağız ya kazanacağız" dedi.

İşçilerden Önder Sarıbulak ise, "Eylemimizin 100. günü bizim için anlamlıydı. Ancak kolluk kuvvetleri yürüyüşümüzü engellemekte kararlı. Bu, keyfi bir uygulamadır. Arşiv soruşturmasını bahane ederek işçilerin ekmeğiyle oynayan zihniyet bugün de karşımızda. Biz sadece halk, hukuk ve adalet istiyoruz. Eylemlerimiz sürecek, pazartesi günü adliye önünde basın açıklamamız olacak. Eğer yine yasak getirilirse, AKP binası önünde açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Eyleme DEM Parti Van milletvekilleri Mahmut Dindar ve Zülküf Uçar, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, kentteki sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda yurttaş da destek verdi.

İşçiler, "223 işçinin haksız ve hukuksuzca işten çıkarılması kabul edilemez. İşimizi geri istiyoruz. Direne direne kazanacağız" yazılı pankart taşıdı. Eylem boyunca "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.