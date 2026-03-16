Van'da kar esareti: 65 yerleşim yerinden 36'sı ulaşıma açıldı

Van’ın bazı ilçelerinde iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 29 mahalle ile 36 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 36 mahalle ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin, kapalı bulunan 29 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Kar yağışının en etkili olduğu Başkale ilçesinde ise kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye ulaştı.

KAR KALINLIĞI YER YER 30 SANTİMETREYİ BULDU

Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu bildirildi.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlatırken, esnaf da küreklerle iş yerlerinin önündeki karı temizledi.