Van'da kayyum yönetiminin 223 işçiyi işten çıkarmasına tepkiler sürüyor

Van Emek ve Demokrasi Platformu, kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesinden 7’si engelli olmak üzere 223 işçinin işine son verilmesi protestoları ikinci gününde de devam etti.

Feqiyê Teyran Parkında düzenlenen eyleme görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekilleri, Gülderen Varlı, Mahmut Dindar ve Zülküf Uçar, CHP kadın kolları başkanı Beyhan Aslan ve il yöneticileri, DEM Parti Van İl Eş Başkanları Gülşen Kurt ve Veysi Dilekçi, DBP İl Eşbaşkanları Gönül Uzunay ve Cemal Demir ile çok sayıda yurttaş katıldı. Katılımcılar, ''Kayyım ve zulmü gidecek, biz işimizi geri alacağız' yazılı pankart açtı.

"VAN HALKI DİRENİŞTEN VAZGEÇMEYECEK"

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar da protestoda yaptığı konuşmada, 223 emekçinin siyasi saiklerle işten çıkarıldığını öne sürdü. "Bu halk 50 yıldır direniyor, 50 yıl daha direnir" diyen Dindar, şunları söyledi:

"Bunlar hukuksuz şeylerdir. Evet her seferinde söylüyoruz sürecin ruhuna göre hareket edin. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kimin hakkını kimden alıyorsunuz? Yarın öbür gün dışarıdan başka yerlerden insanları getirip burada işe başlatacaksınız daha önce yaptığınız gibi. Şu anda İpekyolu'nun önünde oturan gençlere acıyoruz. Evet, onlar da emekçi. Onlardan aldığınız paraları çıkın açıklayın. Rüşvetle aldığınız ücretleri çıkın açıklayın. Onlara niye sahip çıkmıyorsunuz? Niye başka kurumlarda işe almıyor sunuz? Madem hakçı hukukçusunuz, yazıktır ayıptır. Biz burada kardeşlikten bahsediyoruz. Haktan hukuktan bahsediyoruz. Onun için buradan tekrar sesimizi yükseltiyoruz. O Van İl Başkanına buradan sesleniyoruz; bu hukuksuzluklardan vazgeç. Van'ın kaderiyle çocuklarıyla oynama. Senin haddine ve hattına değil. Biz sonuna kadar bu arkadaşlar işine geri dönene kadar sokaklarda direneceğiz, mücadelemizi yüreteceğiz."

"İŞTEN ÇIKARMALAR SİYASİ BİR İNTİKAM"

KESK Van Şubeler Platformu adına konuşan Eğitim Sen Van Şube Eşbaşkanı Murat Atabay, işten çıkarılan belediye çalışanlarının hukuki gerekçeye dayanmadan işlerinden edildiğini ifade etti. Atabay, "Bu karar siyasi bir intikam ve emek düşmanlığıdır. Kayyım rejimi, Van halkının iradesini tanımamaktadır" dedi.

Atabay, işten çıkarılan personelin adli sicil kontrolü yapılarak işe alındığını ve bir kısmının daha önce mahkeme kararıyla görevine döndüğünü hatırlattı ve "Kayyım düzeni yağma, baskı ve talandan başka bir şey üretmiyor" diyerek eleştirdi. Atabay, "Bu uygulama düşmanlıktır, hukuksuzluktur, aynı zamanda suça ortaklıktır. Van halkı bu tür tehditlere, bu kişiliklere, bu özel savaş elemanlarına bugüne kadar boyun eğmedi. Bundan sonra da boyun eğmeyecek. Bir kez daha ifade ediyoruz. İşten çıkarılan tüm emekçiler derhal görevlerine iade edilmelidir. Halkın seçme ve seçilme hakkına yapılan bu saldırılara son verilmelidir. Kayyım rejimi dağıtılmalı Belediyeler halka geri verilmelidir" ifadelerini kullandı.

"BU UTANÇ AKP TEMSİLCİLERİYLE ANILACAKTIR"

İşçiler adına konuşan Berivan Tibelik, kayyum uygulamasının halkın iradesini hiçe saydığını dile getirerek, "223 emekçinin işten çıkarılması derhal geri alınmalıdır. Mahkeme kararıyla dönen personelin tekrar işten atılması suçtur" ifadelerini kullandı. Tibelik, toplumsal barış ve yerel demokrasinin ancak kayyum uygulamalarının son bulmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. "Van halkı iradesine, ekmeğine ve onuruna sahip çıkacak. Bir kez daha haykırıyoruz; 223 emekçinin işten çıkarılması durumu derhal geri çekilmelidir. Mahkeme kararıyla işe iade edilen emekçilerin tekrar işten çıkarılması açıkça suçtur" dedi.

Tibelik, "Bu hukuksuzlara karşı hukuki ve toplumsal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kayyım rejiminin hedefi sadece emekçi değil, Van halkının geleceğidir. Ancak bizler hem hukuku hem de halkı savunacağız. Barış, çözüm ve demokrasiye giden yolda halkın iradesini gasp eden, emekçileri tasfiye eden, bu kayyum düzeni en büyük engellerden biridir. Bu engel kalkmadan toplumsal barıştan, adaletten ve yerel demokrasiden söz edilemez. Van halkı iradesine, ekmeğine ve onuruna sahip çıkacak. Kayyımlar gidecek, emekçiler kazanacak" diye konuştu.