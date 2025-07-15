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Van'da korkunç saldırı: Baba hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı!

Van'da korkunç saldırı: Baba hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı!

15.07.2025 08:27:00
Güncellenme:
AA
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Van'da korkunç saldırı: Baba hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı!

İpekyolu ilçesinde bir baba, çocuklarıyla birlikte evine dönerken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden babanın üç çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Van'ın İpekyol ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan O.K., dün akşam saat 22.00 sularında çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda baba O.K. olay yerinde hayatını kaybetti, 3 çocuğu da yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de saldırının yaşandığı mahallede ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlgili Konular: #Çocuk #silahlı saldırı #Van #Baba

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