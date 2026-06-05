Van'da otomobilin çarptığı çoban öldü: AKP'li başkanın kızına 'ev hapsi' verildi

Kaza, 3 Haziran günü Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan mahallesi mevkisinde meydana geldi. AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın kızı Ümran Kaya yönetimindeki otomobil, önce koyun sürüsüne ardından yolda bulunan çoban baba Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a çarptı. Kazada ağır yaralanan baba ve oğul, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İlk olarak Gürpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Musa Tunç, durumunun ağırlaşması üzerine Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Musa Tunç, tüm müdahaleler rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Yusuf Tunç'un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü Ümran Kaya, kazanın ardından gözaltına alınarak adliye sevk edildi.

Kaya, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, hakkında "ev hapsi" adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.