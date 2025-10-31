Van'da Rojin Kabaiş için adalet çağrısı... Tülay Hatimoğulları: 'Kamuoyunu intihar adı altında yanıltmaya kalkmalarına müsaade etmeyeceğiz'

Van’da 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün aydınlatılması talebiyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın katılımıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde basın açıklaması düzenlendi.

Hatimoğulları’nın yanı sıra Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, amcası Ahmet Kabaiş ile çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisini katıldığı eylemde, Rojin’in en son görüldüğü yerde yapılmak istenen açıklamaya polis izin vermedi.

Bunun üzerine kabalık, üniversitenin girişinde açıklama yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Rojin’in son görüldüğü noktada açıklamayı yapmak istediklerini, ancak izin verilmediğini belirterek “Fakat Rojin’i, Rojinleri, Gülistanları korumayan kolluk kuvveti, korumayan yargı, korumayan bakanlık, korumayan iktidar bugün bizim basın açıklama yapmak istediğimiz noktada yapmamızı engellemek için yüzlerce polisle barikat kurmuşlar. Ben bu erkek egemen zihniyeti, devletin erkek şiddet aklını burada bir kez daha sizlerin huzurunda kınıyorum. Bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Rojinleri koruyamayanlar bugün bu konuyu protesto etmek ve kadınların yaşam hakkını savunmak için bir araya gelenlere yani bizlere yani kadınlara yani kadınların yaşam hakkını savunanlara barikat kurmak en basit tabirle erkek egemen şiddetini korumaktır. Onun önünü açmaktır” diye konuştu.

‘ROJİN’İN HAYALLERİNİ ERKEK EGEMEN İKTİDARIN ÖNÜNÜ AÇTIĞI ERKEK ŞİDDETİ YARIM BIRAKTI’

Rojin’in bin bir hayallerle üniversiteye gelerek kaydını yaptırdığını hatırlatan Hatimoğulları, “Bir seneye aşkın bir süredir sevgili Rojin yanımdaki babasıyla beraber buraya gelip kaydını yaptırıyor. Bin bir hayalle geliyor. Her genç kadının ve her genç insanın, her öğrencinin kurduğu hayallerle geldi üniversiteye. Burada okuyacak, meslek sahibi olacak ve topluma faydalı bir üye olarak, bir kadın olarak yaşamını devam ettirmek hayaliyle geldi buraya. Ancak hayallerini yarım bıraktılar. Rojin’in hayallerini erkek egemen iktidarın önünü açtığı erkek şiddeti yarım bıraktı Rojin’in hayallerini. Ama Rojin’e sözümüz olsun ki onun bütün hayallerini, onun çocukluğunu, onun gençliğini bizler gelecekle buluşturacağız. Bugün başta babası olmak üzere ailesinin kadınların verdiği güçlü mücadeleyle sevgili Rojin’in başına neler geldiği ile ilgili adeta iz peşinde giderek kanıtlar bulundu” ifadelerini kullandı.

‘İNTİHAR OLMA OLASILIĞI YÜKSEK DİYEREK BU OLAYIN ÜZERİNİ ÖRTME KALKTILAR’

“Rojin’in babasının gösterdiği örnek davranış, kızına sahip çıkmak bu olayın takipçisi olmak hususunda annesine, ailesine ve kadın hareketine ve Van'daki kadın platformuna şükranlarımızı buradan sunmak istiyorum” diyen Hatimoğulları, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu olayların peşinden gidilmezse, sahipsiz bırakılırsa, takipsiz bırakılırsa ve erkek yargının, yargının erkek haklının nasılsa intihar etti deyip üstünü örtmeleri an meselesiydi. Nitekim Rojin için de aynı şeyi yaptılar. İntihar olma olasılığı yüksek diyerek bu olayın üzerini örtme kalktılar. Bugün bizlere kurulan bu barikatların bir nedeninin de bu olayın aydınlanmasını istemediklerini göstermektedir. Ortada ciddi bir kasıt var. Bugün ATK'nin raporlarına göre iki erkeğin DNA'sı Rojin’in bedeni üzerinde tespit edilmiş olmasına belgelenmiş olmasına rağmen bunun üzerine gitmeyip, bunun üzerinde detaylı bir soruşturmayı gerçekleştirmeyip Türkiye kamuoyunu intihar adı altında yanıltmaya kalkmalarına bizler müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bizler biliyoruz ki kadınları erkek egemen devlet, erkek haklıyla yönetilen devlet korumak istemiyor.

Koruyamıyor demiyorum. Kasıtlı uyguladığı politikalarla korumak istemiyor. Bugün mevcut olan yasaları dahi uygulamaktan imtina eden bir yargı aklı söz konusu. Rojin’in yaşadıklarının üzerine gitmek istemeyen, üstünü örtmek isteyen bir yargı aklı söz konusu. Bugün bizler gerek Meclis kürsüsünde, gerekse alanlarda, meydanlarda ısrarla haykırdığımız bir nokta var ki o da kadınların yaşam hakkını savunmaktır. İstanbul Sözleşmesi’ne derhal dönülmelidir. Türkiye'de mevcut olan yasa kadınları ve çocukları şiddete karşı koruyarak, 6284'ün bırakın tartışmaya açılmasını, bırakın lağvedilmesini, tam tersi etkin bir şekilde uygulanması için bizler mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz.”

‘BİZE GÖRE ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ YOKTUR’

Türkiye'de her ay onlarca kadın katledildiğini ifade eden Hatimoğulları, şöyle konuştu:

“Kadın cinayetlerinde etkin soruşturma ve etkin yargılama ve etkin cezalandırma sistemi uygulanmadığı için her gün kadınlar bu topraklarda katlediliyor. Yaşam en kutsal haktır. Biz kadınlar kendi yaşamımızın devam edebilmesi için yaşam hakkımızı kullanabilmek için mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. Bugün aynı zamanda her ay onlarca şüpheli kadın ölümünden bahsediliyor. Bize göre şüpheli kadın ölümü yoktur. Bize göre üzerine gidilmemiş ve araştırılmamış kadın cinayetleri vardır.

Bu nedenle bizlere intihar adı altında yansıtılmak istenen anlayışı şiddetle bekliyoruz. Katledilen, tırnak içinde şüpheli görülen her ölümün üzerine gidip araştırılması gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz. Bizlerin en önemli savunması örgütlülüğümüzdür ve dayanışmamızdır. Bizler örgütlü mücadeleden asla geri durmayacak. Tam tersi örgütlü mücadeleyle başta yaşam hakkımız olmak üzere bu topraklarda eşit ve özgür olarak yaşayabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.

'Rojin için adalet' demeye devam edeceğiz. 'Gülistan Doku nerede" demeye devam edeceğiz. 'Kadın cinayetleri son bulmalı' demeye devam edeceğiz. Erkek egemen şiddetin ve iktidarın erkek egemen aklıyla asla uzlaşmayacak ve ona karşı en örgütlü şekilde mücadelemizi devam ettireceğiz."

Açıklamanın ardından grup dağıldı.