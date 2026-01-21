Van'da yoğun kar: 287 yerleşim yeri yolundan 89'u ulaşıma açıldı

Meteorolojinin uyarısı sonrası Van'da önceki gün gece başlayan ve dün öğle saatlerine kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 144 mahalle ve 143 mezra ile ulaşım sağlanamadı.

Van Büyükşehir Belediyesi 257 araç, 600 personelle kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. 89 yerleşim yerinin yolu açılırken, 198 yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor.

Van Büyükşehir Belediye ekipleri de kent merkezinde 72 noktada kar temizleme çalışması yaptı. Belirli noktalarda toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınırken, 10 kar savurma aracı ve 100 belediye işçisi ile kaldırımlarda kar temizliği yapıldı.

Bu arada İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyeleri de kendi sorumluk alanlarındaki mahallelerde karı temizlemek için çalışma başlattı.