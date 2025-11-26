Van'da yüzlerce kadın Rojin Kabaiş için yürüdü: 'Rojin için adalet demeye devam edeceğiz'

Van AVM önünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya gelen yüzlerce kadın “Yaşamak ve Yaşatmak İçin Örgütleniyoruz” pankartı ve “Erkek vuruyor devlet koruyor”, “Kadın cinayetleri politiktir” ve “Rojin Kabaiş isyanımızdır” sloganlarıyla yürüyüşe geçti.

Kent Meydanına kadar yapılan yürüyüşte basın açıklaması yapıldı.

"ISRARLA SORUYORUZ: ROJİN KABAİŞ'E NE OLDU?"

Yürüyüşte konuşan Dem Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, "Israrla soruyoruz: Rojin Kabaiş'e ne oldu? Rojin için adalet demeye devam edeceğiz. Kaybedilen, katledilen, kaybettirilen her kadın için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve biz kadınlar buradan tüm dünya kadınlarına sesleniyoruz. Birlikte mücadele edersek köklerini salmış erkek egemenlikli aklı köklerinden söküp atabiliriz" dedi.

"YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN BURADAYIZ"

Yürüyüş sırasında basın açıklamasını Burcu Şeber okudu. Açıklama şöyle:

"Bizler bugün şüpheli şekilde yaşamını yitiren ve adaleti hala sağlanmayan Rojin Kabaiş’in, dünyada yankılanan kadın özgürlük çizgisinin öncülerinden Nagihan Akarsel’in, hakikatin tezahürü Cihan Bilgin’in, üniformalı faillerin teşhir gücü İpek Er’in, failleri cezasız bırakılmak istenen Şule Çet’in, militarizme karşı direnişin sembolü Hevrin Xelef’in ve yaşamak ve yaşatmak için bedeni toprakla birleşerek sonsuzlaşan tüm kadınların sesi olmak ve anılarını mücadele ile yaşatmak için buradayız. Sesimiz onların sesi, mücadelemiz onların yarım kalan hayatlarının devamıdır.

Açıkça söylüyoruz ki; yaşamın kurucusu kadınların şüpheli ölümleri asla tesadüf değildir. Her biri toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, cezasızlık ve özel savaş politikalarının, dinci, militarist ve erkek egemen düzenin sonucu olan şüpheli kadın ölümleri ve kadın katliamlarına karşı isyanımız her geçen gün artıyor.

"2025 YILI KASIM AYINA KADAR 86 BİN KADIN KATLEDİLDİ"

Erkek egemen zihniyet tarafından yalnızca 2025 yılının Kasım ayına kadar dünyada 86 bin kadın katledildi. Yani her gün 140 kadının katledildiği, şiddetin sistematikleştiği, kadın bedeninin sömürü aracı haline getirilmek istendiği, kadının metalaştırılmaya çalışıldığı dünyada, özgürlüğümüzü, kadın özgürlüğünü sağlamak, cinsiyet eşitliğini oluşturmak ve siyasetten bilime, eğitimden sağlığa gasp edilen tüm haklarımızı almak için buradayız.

Karanlıkta bırakılan Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünü aydınlatmak için, Nadira için, Gülistan için, Semra için, Şule için buradayız. İsmini bir kağıda sığdıramayacağımız tüm kadınlar için gerçekleri açığa çıkarmaya, faillerden ve bu düzeni koruyanlardan hesap sormaya devam edeceğiz. Kadınların yaşam hakkı, adaletle güvence altına alınana kadar mücadelemiz sürecek. Hiçbir kadın yalnız değildi, hiçbiri sessizce unutulmayacak.

"YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN ÖRGÜTLENİYORUZ"

Bizler asla susmuyoruz, itaat etmiyoruz, geri çekilmiyoruz. Bu mücadele yalnızca bugünün değil, dünün ve yarının yani her günün mücadelesidir. Çağrımızı yineliyoruz!

Kadına yönelik şiddeti önlemek için tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirmesini, cezasızlık politikasına son verilmesini, şiddet faillerinin korunmamasını, kadınların özgürlük alanlarını daraltan tüm yasal ve idari uygulamaların kaldırılmasını talep ediyoruz. Rojin için, katledilen ve kaybedilen her kadın için, yarım kalan hayatlar için, yaşamak ve yaşatmak için örgütleniyoruz.”

"EN YAKINLARIMIZ TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALIYORUZ"

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ise şunları söyledi:

"Dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun bizim ortak bir noktamız var. Kadın olmamız ve kadın olduğumuz için dünyayı çepe çevre saran kötü erkek egemenlikli aklın kadına yönelik şiddeti her şekilde karşımıza çıkarması ve bunu dayatması. İster emniyette çalışalım, ister milli eğitime bağlı çalışalım, ister sağlığa bağlı çalışalım, ister bir basın bürosunda çalışalım. İster evde olalım. Biz kadınlar maalesef iş yerlerinde, evlerimizde, sokaklarda, meydanlarda, her yerde en yakınlarımız tarafından şiddete maruz bırakılıyoruz.

Yaşamın her alanında kadına yönelik bir müdahale var dedik. Bu bazen psikolojik şiddet oluyor. Bazen fiziksel şiddet oluyor. Bazen dijital şiddet oluyor. Bazen de ekonomik şiddet olarak karşımıza çıkıyor.Kadının emeğinin yok sayıldığı, kadının özne olarak görülmediği bu zihniyete karşı biz her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz.

"ROJİN KABAİŞ'E NE OLDU?"

6284'ü uygulamayan, İstanbul Sözleşmesi'nden bir akşam geri çekilen erkek devlet aklına da buradan çağrımızdır. Aile yılı ilan edeceğinizi cezasızlık politikalarını ortadan kaldırın. Bakın bunun en güncel örneği Rojin Kabaiş örneği. Rojin kaybolduğu günden itibaren Adli Tıp Kurumu başta olmak üzere yargısından yürütmesine kadar suçlu olan, sorumlu olan herkesten biz hesap soracağız, sormaya devam edeceğiz. Israrla Rojin Kabaiş'e ne oldu? Rojin için adalet demeye devam edeceğiz. Kaybedilen, katledilen, kaybettirilen her kadın için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve biz kadınlar buradan tüm dünya kadınlarına sesleniyoruz. Birlikte mücadele edersek köklerini salmış erkek egemenlikli aklı köklerinden söküp atabiliriz."

Yürüyüşe, kayyım tarafından görevine son verilen Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Neslihan Şedal, DEM Parti Van İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt, DEM Parti Van Milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Gülderen Varlı ve çok sayıda kadın katıldı.