Van'daki 5.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den kritik açıklama: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama...'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"SAHA TARAMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

NACİ GÖRÜR'DEN PAYLAŞIM GELDİ: BÜYÜK DEPREM GELİR Mİ?

Kısa süreli panik yaratan deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de bir paylaşım geldi.

Görür, "Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van’da 5.1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.