Van'daki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: 3 çocuğunun yanında katledilen kişi TikTok fenomeni çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesi Kale Yolu üzerinde 3 kızıyla birlikte seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün gece silahlı saldırıya uğrayan Onur Karael hayatını kaybetmişti. 3 kızı ise yaralı olarak tedavi altına alınmıştı.
TİKTOK FENOMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyada Arda Edeoğlu ismiyle de bilinen ödüllü fenomen Karael'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Yüksekova'ya getirildi.
Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle Onur Karael toprağa verilirken, taziye kurulmayacağı belirtildi.