Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nda tesisler tamamlanmadı, bölge halkı mağdur oldu: 'Günde 3 bin kişi geçiyor ama lavabo yok'

Van’ın İran sınırında yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 2021 yılında başlatılan güvenlik duvarı çalışmalarında 200 kilometrelik bölüm tamamlanırken, 91 kilometrelik kısımda ise inşa süreci devam ediyor.

Sınır hattındaki çalışmalara paralel olarak bölge halkı, hem geçim kaynaklarının hem de temel ihtiyaçlarının olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Kapıköy Mahallesi sakinleri, hayvancılığın zarar gördüğünü, otlatma alanlarının kısıtlandığını anlattı.

Kapıköy Sınır Kapısı'nda taşımacılık yapan esnaf ise inşasına başlanan tesislerin tamamlanmamasından ve altyapı eksikliklerinden şikâyetçi olduğunu aktardı.

“TUVALET, MESCİT, PARK ALANI YOK”

Kapıköy’de taşımacılık yapan Turan Yurtkul, bölgede temel hizmetlerin bulunmadığını belirterek, “Burada 9 şirket, çok sayıda esnaf olmasına rağmen bir tane dahi tuvalet, mescit, abdesthane yok. En büyük sorun bu. Ayrıca park alanı eksikliği nedeniyle sık sık trafik cezalarıyla karşılaşıyoruz. Devletten beklentimiz, öncelikle park alanı ve tuvalet gibi temel tesislerin yapılmasıdır” dedi.

Yurtkul, sınır kapısında yapımına başlanan tesislerin uzun süredir tamamlanmadığını da anlatarak, “Bahardan bu yana tek bir iş makinesi bırakılmış. Ne zaman biteceği de belli değil” ifadelerini kullandı.

“GÜNDE 3 BİN KİŞİ GEÇİYOR AMA LAVABO YOK”

Kapıköy’de esnaflık yapan Veysel Tosun da sınır kapısındaki altyapı eksiklerine dikkati çekti. Tosun, “Kapı uluslararası statüde bir geçiş noktası. Günde ortalama 3 bin kişi giriş-çıkış yapıyor. Ancak burada bir lavabo bile yok. Bu bizim için büyük bir eksiklik. Defalarca yetkililere ilettik. Tesis inşaatı başlatıldı ama ilerleme sağlanamadı” diye konuştu.

Tosun, yaklaşan kış aylarında vatandaşların zor koşullarda beklediğini ifade ederek, “İnsanlar saatlerce dışarıda bekliyor. Elektrik yok, telefon şarj edilemiyor. En büyük ihtiyaç sudur, lavabodur” dedi.

“HAYVAN SAYISI 15 BİNDEN 3 BİNE DÜŞTÜ”

Kapıköy Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşlar ise güvenlik duvarı nedeniyle hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Duvarın bazı meraları ikiye böldüğünü, askeri güvenlik gerekçesiyle hayvanların bu alanlara sokulmadığını söyleyen vatandaşlar, “Eskiden 15 bin civarında olan hayvan sayımız şu anda 3 bine kadar düştü. Geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık ama ciddi mağduriyet yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.