Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

27 Eylül 2022 Salı, 16:47

23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 601 kişi hayatını kaybetmiş, 4 bin 152 kişi yaralanmış, 2 bin 262 bina yıkılmıştı. 1000’e yakın hükümlü ve tutuklunun kaldığı Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nin arka taraftaki duvarı deprem sırasında yıkılmıştı. Onlarca mahkum firar etmiş, bazıları paniğe kapılıp kaçtıklarını söyleyerek cezaevine dönmüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 2011 yılındaki deprem sonrasında cezaevinden firar eden hükümlünün İran'dan Van'a geldiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D, ekiplerin takibi sonucu Başkale ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.