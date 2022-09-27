Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
Van'da 2011 yılında meydana gelen deprem sonrasında cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 601 kişi hayatını kaybetmiş, 4 bin 152 kişi yaralanmış, 2 bin 262 bina yıkılmıştı. 1000’e yakın hükümlü ve tutuklunun kaldığı Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nin arka taraftaki duvarı deprem sırasında yıkılmıştı. Onlarca mahkum firar etmiş, bazıları paniğe kapılıp kaçtıklarını söyleyerek cezaevine dönmüştü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 2011 yılındaki deprem sonrasında cezaevinden firar eden hükümlünün İran'dan Van'a geldiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D, ekiplerin takibi sonucu Başkale ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Yurt yerine saray yaptırdı
- 'Büyük cazibe' yenilmez mi?
- AKP'den tarihi çarpıtan gençliğe hitabe