Van depreminin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen izleri tazeliğini koruyor

27 Eylül 2022 Salı, 04:00

Yeni eğitim yılı başladı, öğrenciler birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Van’da büyük yıkıma yol açan 2011 depreminin üzerinden yaklaşık 12 yıl geçmesine karşın birçok okulda depremin izleri hâlâ devam ediyor. Erciş’te yıkılan bazı okulların yerine yeni okul yapılmazken geçici olarak kurulan, sac barakadan yapılmış Vali Mithat Bey ilk ve ortaokulu’nun hâlâ eğitime devam etmesi tepkilere neden oluyor.

Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, “12 yıldır bu okul için herhangi bir çalışma yapılmadı. Okul dere kenarında ve dar bir araziye kurulu. Dere kenarında olması tehlikeliyken öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için de uygun değil. Gerek öğretmenler ve gerekse idareci ve öğrenciler adeta cezalandırılmıştır” dedi.

İmam hatip okullarına ayrılan bütçeyle diğer okullara ayrılan bütçenin arasındaki farka dikkat çeken Atabay, “Birçok okulda sınıflar 30-40 öğrenciyi buluyor. Ama bu okulların yanındaki imam hatip okullarında ise 10-15 öğrenci ile eğitim veriliyor. Çoğu imam hatip okulunda ise sınıflar boş” diye konuştu.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ise eğitime gerekli önemin verilmediğini belirterek “Isınmadan temizliğe bir çok sorunun öğrencilere reva görülmesi kabul edilemez” dedi.