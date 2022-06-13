Van depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Endişe yok

13 Haziran 2022 Pazartesi, 10:24

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.0 büyüklüğünde çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin 18.89 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

Van'daki depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Daha büyük bir deprem beklemediğini belirten Prof. Dr. Görür, "Büyük deprem gelmez, endişe yok" dedi.

"BÖLGE SIKIŞIP YÜKSELİYOR"

Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Van’ın Hasan Timur ve Van Fay zonları arasında depremler oluyor. Bunlar daha çok Van fay zonunda. 1/2 saat önce Muradiye-Kuşcu’da 5,3 deprem oldu. Önce de 4,2 olmuştu. Ayrıca, Sürüyolu’nda da 4.5’luk deprem görülmüştü. Bölge sıkışıp yükseliyor. Büyük deprem gelmez, endişe yok.

Arkadaşlar, birçok takipcim yöredeki çeşitli fayları belirterek soruyorlar. Benim büyük deprem (7,0 gibi) beklenmez demem Van Fay zonu için geçerlidir, çünkü burada 2011’de 7,2 büyüklüğünde deprem olmuştu, sevgiyle."