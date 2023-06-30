Van Gölü'nde akıntıya kapılan 2 arkadaş boğuldu

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne girip, akıntıya kapılarak kaybolan 2 arkadaşın cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 14:01
Van Gölü'nde akıntıya kapılan 2 arkadaş boğuldu
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Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne saat 12.00 sıralarında giren 2 arkadaş, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, gölde arama çalışması başlattı.

ACI HABER GELDİ

Sonar cihazı ile yapılan aramada, 20 yaşındaki 2 arkadaşın gölün 3 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Denizden çıkartılan 2 arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


112 Acil Van gölü

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