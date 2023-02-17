Feribot iskelesinde 2 vagon Van Gölü'ne düştü

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 17:02

Geçen yıl Tatvan-Van seferine başlayan ve Türkiye’nin en büyük feribotu olan İdris-i Bitlisi feribotu, sabah saatlerinde Tatvan’da yükleme yapmaya başladı.

YÜKLEME ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Bu sırada tren vagonlarından 2’si, raydan çıkarak Van Gölü’ne düştü 1 vagon ise askıda kaldı.

Yükleme çalışmaları durdurulurken, vagonların çıkarılması için çalışma başlatıldı.