Van ve Bitlis'te 283 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Van'da kar yağışı sonrası kapanan 278 yerleşim yerinden 215'i, Bitlis'te 89 köy ve mezra yolundan 68'i ulaşıma açıldı.

Van'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Bitlis'te de İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yoğun çalışma yürütüyor. Van'da kapalı kalan 63, Bitlis'te 21 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Her iki kentin yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti. Bu arada Van-Çatak kara yolunda çığ riski nedeniyle araç geçişlerine, saat 08.00 ile 17.30 arasında izin veriliyor. Bu saatten sonra kara yolu trafiğe kapatılıyor.