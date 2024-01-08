Van ve Bitlis'te 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:48

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:48

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kapanan mahalle ve mezra yollarında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 2 günden bu yana 538 mahalle ve mezra yolunu açan ekipler, kapalı 7 mahalle ve mezra yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis'te de kardan kapanan 60 köy yolundan 59'unu açan karla mücadele ekipleri, kalan bir köy yolunu açmaya çalışıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde bir yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, kentte ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ekiplerin belirlenen noktalarda hazır bekletildiğini kaydetti.