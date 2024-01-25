Van'da 228 yerleşim yeri ulaşıma açıldı
Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan 429 yerleşim yerinden 228'i ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı.
Van'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreyi, yüksek kesimlerde de 1 metreyi geçti.
Kar nedeniyle Van'da 257 mahalle ve 172 mezra olmak üzere toplam 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.
Çalışmalarda 228 yerleşim yerinin yolu, yeniden ulaşıma açıldı. 67'si mahalle, 134'ü mezra yolu olmak üzere 201 yerleşim yerinin yolunun açılması için de 390 araç ve 618 personel ile çalışma yürütülüyor.
Kar yağışının en etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu ise çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023 tarihinden bu yana kapalı tutuluyor.
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