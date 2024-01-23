Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerinin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 106 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 4 ve Kars'ta ise 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
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