Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!

Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerinin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:00
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 106 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 4 ve Kars'ta ise 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.


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