Van’da değişik suçlardan 54 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 54 şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 16:29
Van’da değişik suçlardan 54 kişi tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 6 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tüfek ve 77 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 2 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 10 bin TL para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 192 şahıs yakalanmış, 148 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.


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