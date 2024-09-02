Van’da değişik suçlardan 54 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 16:29

Güncelleme: 02.09.2024 - 16:29

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 6 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tüfek ve 77 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 2 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 10 bin TL para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 192 şahıs yakalanmış, 148 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.