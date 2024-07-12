Van'da deprem!

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 23:40
Van'da deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler