Van'da deprem!
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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