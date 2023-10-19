Van'da feci kaza... Yolcu minibüsü devrildi: 2'si ağır 14 yaralı

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:49

Güncelleme: 19.10.2023 - 15:14

Van-Hakkari karayolunun 85'inci kilometresindeki Hoşap mevkisinde saat 12.30 sıralarında Hakkari yönünden Van'a giden Sıddık Çoban yönetimindeki yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı.

Kazada 2'si ağır 14 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yararlılar ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.