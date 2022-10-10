Van’da hâkim ve savcılar için yapılan daireler çürümeye terk edildi

10 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Van’da 2011 yılında yaşanan deprem sonrası TOKİ tarafından 15 bin metrekare alana hâkim ve savcılar için beş blok 130 daireden oluşan lüks konutlar inşa edildi.

2014 yılında biten konutlar, hâkim ve savcılar “güvenlik” gerekçesiyle taşınmak istemeyince boş kaldı. İç ve dış malzemeleri çalınan konutlar harabeye döndü. Emniyet ve Sağlık Bakanlığı’na devredilmek istenen konutlar, her iki kurum tarafından da yine güvenlik gerekçesiyle kabul edilmedi. Konutlar son olarak bu yılın başında Milli Emlak Daire Başkanlığı’na geçti.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan “O tarihte yaklaşık 50 milyon TL, şu anki maliyetle 150 milyar liraya denk olan konutlar kullanılmadığı gibi korunmadı ve moloz yığınına dönüştü” ifadelerini kullandı.