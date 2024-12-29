Van'da kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 163 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 35 santimetreyi bulduğu kentte, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Van'da kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu
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DHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 11:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van'da önceki gün etkili olan yağmur, dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kentte 68 mahalle ve 95 mezra olmak üzere toplamda 163 yerleşim yeri ulaşımın kesildiği bildirildi.

Kar ve sisin etkili olduğu yollarda, Van-Hakkari kara yolunun bazı noktalarında araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, yolu açarak tuzlama çalışması yaparak araçları kurtarmayı başardı.


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