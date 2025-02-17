Van'da kayyum protestosu: Gözaltına alınan 300 kişiden 216'sı serbest bırakıldı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 00:44

Güncelleme: 17.02.2025 - 00:44

Kent genelinde çok sayıda kişi, belediyeye kayyum atanmasını protesto amacıyla barikatlar kurup, ateş yaktı. Hacıbekir, Akköprü, Bostaniçi, Yüniplik mahallelerinde protesto gösterileri düzenlendi.

"Abdullah Zeydan onurumuzdur, Van halkı iradene sahip çık" sloganlarıyla mahallelerde ateşler yakıp barikat kuran eylemcilere, polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Eylemciler polisin müdahalesine taş ve havai fişek atarak karşılık verdi.

VAN'DA İKİ GÜNDE 300 GÖZALTI

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından düzenlenen protestolarda 300 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 216’sı serbest bırakıldı. Van’da aralarında gazeteci Bilal Babat ve gazeteci Behçet Bayhan’ın da bulunduğu 22 kişinin, gözaltı süresi bir gün uzatılırken, bugün ve dün gözaltına alınan toplam 84 kişinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.