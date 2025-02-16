Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden alındı, polisten sabaha karşı müdahale: Van’da yine kayyum dönemi

Yayınlanma: 16.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 04:00

Van 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin yüzde 55 oy oranıyla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci kez kayyum atandı.

Van Valisi Ozan Balcı, belediye başkan vekili olarak göreve başlarken Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda (YİKOB) görev yapan Nihat Arpa ise Van Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri olarak atandı.

ZEYDAN UZAKLAŞTIRILDI

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 Şubat’ta görülen davada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, “terör örgütüne yardım etmek” ve “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası aldığı için İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Bu kararın ardından, daha önce kayyum olarak görev yapan Van Valisi Ozan Balcı, ikinci kez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

GÜVENLİK ARTIRILDI

Kayyum atamasına tepki gösteren yurttaşlar, belediye binası önünde dört gündür protesto gösterileri düzenliyordu. Dün sabah 04.00 sıralarında polis, eylemcilere müdahale etti. Önce kalabalığa dağılmaları yönünde uyarıda bulunan güvenlik güçleri, göstericilerin direniş göstermesi üzerine tazyikli su ve biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda altı gazetecinin de olduğu 127 kişi gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin kazandığı Van Büyükşehir Belediyesi’ne, seçimden 321 gün sonra ikinci kez kayyum atanmış oldu. Daha önce de kayyum olarak görev yapan Van Valisi Ozan Balcı, belediye başkan vekili olarak tekrar göreve getirildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gelişme, siyasi tartışmalara neden olurken belediye çevresinde ve kentte güvenlik önlemleri de artırıldı.

Belediyeye kayyum atamasının ardından olaylar başladı. Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan partililere ve yurttaşlara polis müdahale etti. Görevden alınan Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

İMAMOĞLU: BİRBİRİ İLE ÇELİŞEN POLİTİKALAR

DEM Parti Eşgenel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Saray’a ve doğrudan Erdoğan’a soruyoruz: Van’a kayyum atayarak var olan diyalog sürecini dinamitlemeyi mi hedefliyorsunuz? Barış sürecinin konuşulduğu bir dönemde bu diyalog sürecini darbelemeyi mi hedefliyorsunuz? Saray’ın ve Erdoğan’ın çıkıp açıklaması gerekiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır. Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır. Millet hesap vermez, hesap sorar.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: “Halk iradesi” diye diye, ikiyüzlülüklerini saklayarak iktidara gelenler, milletimize bugün en büyük zulmü yaşatıyorlar. Hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan seçilmiş belediye başkanını görevden almak millet iradesinin gaspıdır.