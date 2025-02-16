Rıdvan Dilmen'den flaş derbi iddiası: 'Hakem yüzde 1 milyon...'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 22:18

Güncelleme: 16.02.2025 - 22:18

Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi.

Dilmen, pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi konusunda iddiada bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Dünden başlayayım. İki tane futbol adına, fair-play adına maçlar izledim. Türkiye Ligi standartlarında yüksek birer maç izledik. Dün Beşiktaş-Trabzonspor maçı, bugün Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa takımı bugün 1. dakikadan itibaren oynadı. Dün toplam 3 sarı kartla biten yılların derbisi diyeceğiniz maç. Maçın toplam uzatması 4 dakika. Bugün de baktığımızda ilk yarıda 1, ikinci yarıda 4 dakika. Toplam kart sayısı 2. 2 şahane maçta toplam 5 kart çıkmış sadece. Yarış başka bir şey haz almak başka bir şey."

"DERBİNİN HAKEMİ YÜZDE 1 MİLYON..."

"Fenerbahçe'nin kendi tarihinde olmayan bir rekoru var şu anda. 11 yıl olmuş durumda. Yusuf bu üst üste sakatlıklardan sonra fırsat buldu. Gerçekten çok yetenekli bir futbolcu. Bence derbide oynarsa da oynar diye düşünüyorum. İrfan Can yılda en fazla 3-5 maç oynayabilen bir kaleciydi. Livakovic'in eksikliğini hissediyoruz diyen Fenerbahçe taraftarı görmedim ben şu anda."

"Ortam bu durumdayken derbiye yabancı hakem gelmeme ihtimali yok. Derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacak. Bence federasyon ismi de belirlemiştir. VAR'ı da belirlemiştir. Şu anda bence bellidir. Şimdi duyum kısmını söyleyeyim bu kısım dışında. Diğer maçlar için federasyondan bir yazı gönderip kulüplere, kendi paranızla getirin demeyi düşünüyorlar."

"SONUÇTA ALİ BEY NE DİYOR?"

"Kulüpler isim vermemişler. Sonuçta Ali Bey ne diyor? Federasyon ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye bir şey sormasın, kendisi karar versin diyor. Danışma Kurulu diye bir şey de olmayacak."

"Oyuncular Jose'yi değil, Jose oyuncuları ve ülke futbolunu geç tanıdı. Bu Jose Mourinho sezon başında olsaydı bu aklıyla şu anda belki 6 puan fark da olmazdı. Ben Rams Park'ta Fenerbahçe'nin hem En-Nesyri, hem Talisca, hem Szymanski, hem Dzeko'yla sahada olmasını beklemiyorum. Kimlerin olmayacağını görürüz. En-Nesyri uzun süre sonra Süper Lig'de penaltısız gol kralı olan ilk futbolcu olabilir."