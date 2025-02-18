Van’da kayyum protestosu: Tutuklu sayısı 40’a ulaştı

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından yaşanan protesto eylemlerinde gözaltına alınan 5’i çocuk 18 kişi daha tutuklandı. Bununla birlikte tutuklanan kişi sayısı 40’a ulaştı.

Van’da kayyum protestosu: Tutuklu sayısı 40’a ulaştı
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ANKA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 22:24

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından yaşanan protesto eylemlerinde gözaltına alınanlar, gruplar halinde adliyeye sevk ediliyor. 

Dün 22 kişi tutuklanırken, bugün içerisinde savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk ettiği 5’i çocuk 18 kişi daha tutuklandı. 

Bu sayı ile birlikte tutuklanan kişi sayısı 40’a ulaştı. 

Halen gözaltında 100’den fazla kişinin olduğu belirtilerken, gözaltına alınanların büyük bir bölümü “Örgüt üyesi olmak” ve 2911 sayılı yasaya muhalefet iddiasıyla yargılanıyor.


Etiketler: #Van #kayyum #Protesto #tutuklama

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