Van’da kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 3 yaralı

Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:30

Güncelleme: 13.05.2024 - 17:31

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Gürpınar yolu üzerindeki Kurubaş mevkinde meydana geldi.

Başkale’den Van istikametine giden Bircan Kaya yönetimindeki 65 V 4626 plakalı minibüs, sürücüsünün yağmurdan dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yan yattı.

Kazada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.