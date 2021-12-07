Van'da 'kripto para madenciliği' operasyonu: 3 gözaltı

07 Aralık 2021 Salı, 17:04

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesindeki depoya baskın düzenledi.

Operasyonda, depoda yapılan aramada; kripto para madenciliğinde kullanıldığı değerlendirilen 47 miner, minerlere bağlı 188 işlemci, minerleri çalıştırmaya yarayan 206 power supply, veri alışverişini sağlayan 1 modem, 1 smart swich, 1 ethernet swich ele geçirildi.

Yapılan araştırma sonucu 47 cihazdan aylık 136 bin 20 TL kazanç elde edildiği belirtildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli de gözaltına alındı.