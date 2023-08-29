Van'da sağanak sele yol açtı
Van'ın Gürpınar ve İpekyolu ilçelerinde sağanak sonucu sel meydana geldi.
Öğle saatlerinde başlayan yağış, akşam etkisini arttırdı.
Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Gürpınar'ın Yatağan ve İpekyolu ilçesinin Sarmaç Mahallesi'nde sel meydana geldi.
Bahçe duvarlarının yıkıldığı bölgede bazı evler su ve çamurla doldu.
Su birikintilerinin ulaşımı aksattığı bölgede Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zarar gören tarım alanlarında inceleme yaptı.
İpekyolu ilçesine bağlı Yenimahalle, Bostaniçi, Karşıyaka ve Karakoç mahallelerinde bazı dereler taştı, su baskınları oluştu.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan mevduat faizi kararı
- Bunun adı IMF programı!
- İBB'nin 'kaçak yapı' yıkımına polis engeli
- Bir avuç zenginin elinde tarumar edilen doğamız...
- Karabulut ailesinin ilk avukatı konuştu
- Yolun sonu kupa!
- Altın fiyatları yükselişte
- İl olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe belli oldu
- Kayıp ekonomist Berzeg'ten haber var!
- Sabancı çiftini çocukları mı kurtardı?