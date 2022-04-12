Van'da şiddetli rüzgar garaj duvarını yıktı
Van'ın Saray ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin garaj duvarı yıkıldı.
Van'da şiddetli rüzgar, Dolutaş Mahallesi'nde Allahverdi Barıştıran'a ait evin avlu kısmındaki garaj duvarının yıkılmasına neden oldu. Yıkılan duvarın altında kalan 2 traktör hasar gördü.
Barıştıran, rüzgar sırasında çok şiddetli bir ses duyduklarını ve hemen dışarı çıktıklarını belirterek, "Oturduğumuz ev yıkıldı zannettik. Avluda içerisinde benim ve ağabeyimin traktörlerinin bulunduğu garajın duvarı yıkılmıştı" dedi.
Mahalle muhtarı Cevdet Öztürk, olaya çok üzüldüklerini dile getirerek, vatandaşları da çatı uçması ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Video Haberler
- 'Bunların içindeydim, lanet olsun'
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
- Köpekleri 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler
- Adanalı kebapçıdan uzaya 'boru kebabı' gönderme denemesi
- İETT şoförü, 75 yaşındaki yolcuyu darbetti iddiası
- 150 hane tehdit altında: Mahalle santim santim kayıyor
- Adanalı kebapçıdan uzaya boru kebabı gönderme denemesi
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
En Çok Okunan Haberler
-
- Beşiktaş'tan Sörloth ve Talisca sözleri!
- Ortağına 'asitli' saldırıda bulunan kişi tutuklandı
- Mahkeme, HES projesini iptal etti
- İşte nedeni: Pembeye bürünen göl, kahverengi oldu
- İngiltere'de Boris Johnson'ın cezası belli oldu
- 'Bunların içindeydim, lanet olsun'
- MHP'den Mevlüde Yalçıner açıklaması
- 'Molnupiravir'in kullanıldığı hasta grubu genişletildi
- Göçmen flamingolar bu yıl da geldİ
- New York metrosunda silahlı saldırı