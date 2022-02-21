Van'da, Suriyelileri darp edip fidye isteyenler tutuklandı
Van'da, Suriye uyruklu 2 kişiyi darp ederek çektikleri videoyu ailelerine gönderip fidye isteyen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van'ın Başkale ilçesi Azıklı (Baz) mahallesinde, 17 Şubat’ta iki Suriyeliyi zorla alıkoyarak darp ettikleri, çektikleri video ile mağdurlardan fidye talep ettikleri gerekçesi ile K.O., F.A., F.B., E.A. ve S.Ç. isimli 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Başkale KOM Takip Timi, Van KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada 17 Şubat 2022 saat 09.00 sıralarında 2 Suriye vatandaşını zorla alıkoyarak darp eden, video çekip ailesine göndererek şantajla fidye isteyen, silahla gasp eden, tehdit edip yaralayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden K.O., F.A., F.B., E.A. ve S.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli 5 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.”
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