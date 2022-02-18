Altındağ'da başlatıldı: İçişleri'nden Suriyeli nüfus için 'seyreltme' projesi

18 Şubat 2022 Cuma, 11:12

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, geçen sene Ankara Altındağ'da yaşanan olayların ardından yabancıların mekansal yoğunlaşma-kümeleşmelerinin önüne geçmek amacıyla 'seyreltme' çalışması başlattı.

Proje kapsamında, ilçedeki Suriyeli ailelerle bire bir görüşmeler yapılarak, başka yerleşim yerlerine nakilleri sağlandı. Bu kapsamda olayların ardından şimdiye kadar 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı. Ayrıca yine Suriyelilerin kullandığı 309 metruk bina yıkıldı, 177 iş yeri kapatıldı. Yer değişikliğinin, mahalle düzeyinde, belirlenen oranlar üzerinde yabancı yerleşim tespit edilmesi halinde gerekli teşvikler sağlanarak ve "gönüllülük esasına dayalı" olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

10 BİNDEN FAZLA YABANCI BULUNAN İLLER GÖZLEM ALTINDA

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Altındağ'da pilot olarak uygulanan projenin tüm illerde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilerek, "Başta 10 binden fazla yabancının bulunduğu illerde sosyal tansiyonun ve güncel gelişmelerin hızla takip edilebileceği mekanizmalar kurulmakta, mahalle düzeyinde belirlenen oranların üzerinde yabancı yerleşiminin tespit edilmesi halinde çeşitli araçlarla gerekli teşvikler sağlanarak rızaya dayalı yer değişikliklerinin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Pilot çalışma Altındağ ilçesinde başlatılmış olup, edinilen saha tecrübesi ve alınan başarılı sonuçlar gözetilerek uygulamanın tüm illerde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara’da medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği 'Göç Buluşması Toplantısı'nda, Türkiye'de geçici koruma statüsünde 3 milyon 700 bin Suriyeli bulunduğunu söylemişti. Soylu, "Bazı bölgelerde yüzde 25'in üzerinde Suriyeli nüfusu var. Bu ölçeğe göre bir daha buraya ikamet almama sınırı koyduk. Kapattık orayı. Sadece Suriyeli değil hiçbir yabancı almıyoruz" demişti.