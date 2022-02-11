Suriyeli çocukları kaçırarak zorla çalıştıranlara operasyon
Osmaniye'de yaşı küçük çocukları para karşılığı Suriye'den Türkiye'ye getirerek zorla çalıştırdığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu M.A.A. ve A.İ'nin, yaşı küçük çocukları yasa dışı yollarla Suriye'den ülkeye getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Osmaniye'de ikamet eden A.E'nin yaşı küçük 2 yakınının para karşılığı kente getirildiği ve çocukların tehdit ve baskıyla atık toplama işinde çalıştırıldığı tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Düzenlenen operasyonla 2 kişi gözaltına alındı. Suriyeli çocuklar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İlgili Haberler
- '15 Suriyeli çocuk kamplarda öldü' iddiasına AFAD'dan yanıt
- İzmir’de ırkçı saldırı: Suriyeli üç işçi yakılarak öldürüldü
- İzmir Torbalı’da Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- 'Türk halkı 11.02.2011 gününü asla unutma'
- Moda Sahnesi'nden 'Ödemiyoruz' çıkışı
- Bursa'da sabaha kadar işkence!
- Yurttaşın beli büküldü
- Suriyeli çocukları zorla çalıştıranlara operasyon
- Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
- 'Cumhuriyet Sitesi' davası: Talepler reddedildi
- Rusya Merkez Bankası'ndan 'faiz' kararı
- BASAD boşaltılıyor
- Adnan Oktar'ı sordu, 'hakaret' soruşturması geldi