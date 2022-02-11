Suriyeli çocukları kaçırarak zorla çalıştıranlara operasyon

11 Şubat 2022 Cuma, 14:22

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu M.A.A. ve A.İ'nin, yaşı küçük çocukları yasa dışı yollarla Suriye'den ülkeye getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Osmaniye'de ikamet eden A.E'nin yaşı küçük 2 yakınının para karşılığı kente getirildiği ve çocukların tehdit ve baskıyla atık toplama işinde çalıştırıldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Düzenlenen operasyonla 2 kişi gözaltına alındı. Suriyeli çocuklar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.