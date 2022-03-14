Van’da terör operasyonu: 14 gözaltı
FETÖ ve PKK'ya yapılan operasyonlar devam ediyor. Son olarak Van'da yapılan operasyonlarda Van Emniyet Müdürlüğü, 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “7-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 8 şahıs olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur ???? pic.twitter.com/LR5NJKDr5f— Van Emniyet Müdürlüğü (@VanEmniyet) March 14, 2022
İlgili Haberler
- Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, yargılandığı FETÖ davasında beraat etti
- İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu
- İsmailağa 'şeyh'i Kadirov'u ziyaret etmek istedi, iktidardan 'sonun FETÖ olur' tehdidi geldi
Video Haberler
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
- Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
- İstanbul'da kritik görüşme
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması
- Hekimler, İstanbul'da buluştu!
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Dr. Şen'den İstanbul için yeniden kar uyarısı
- İddia: Putin'in sır gibi sakladığı bir hastalığı var
- Rusya’da, Instagram tamamen kapatıldı
- Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
- Akaryakıt ürünlerine ilk indirim geldi
- Bakan Koca'dan 'Tıp Bayramı' mesajı
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- AKP'ye 'acil' çağrı
- İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı