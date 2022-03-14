Van’da terör operasyonu: 14 gözaltı

FETÖ ve PKK'ya yapılan operasyonlar devam ediyor. Son olarak Van'da yapılan operasyonlarda Van Emniyet Müdürlüğü, 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 09:11
Van’da terör operasyonu: 14 gözaltı
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, “7-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 8 şahıs olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi. 



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