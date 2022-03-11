Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, yargılandığı FETÖ davasında beraat etti

11 Mart 2022 Cuma, 16:49

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 'FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'terör örgütüne yardım etmek' suçlarından yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uzun ve avukatları katıldı. Savcı, Uzun'un, her iki suçlamadan da cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, önceki celse savcının esas hakkında mütalaasını sunduğunu hatırlatarak, buna ilişkin savunma yapmaları için sanık ve avukatlarına söz verdi.

Uzun'un avukatı Ümit Kara ise suçlamalarla ilgili somut bir delil bulunmadığını belirterek beraat talebinde bulundu. Beyanların ardından son sözü sorulan Uzun, "Siyasi saiklerle hareket eden bir hakim tarafından FETÖ'cülükle suçlanıp tutuklanıyorsam, bundan gurur duyuyorum" dedi. Önceki beyanlarının hükme esas alınmasını isteyen Uzun, isnat edilen suçları işlediğine dair dosyada somut bir delilin bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından kararı açıklayan mahkeme, Uzun'a delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Sabri Uzun, "FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan" 26 Nisan 2019'da tutuklanmış, bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.