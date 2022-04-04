Van'ın Erciş'te AVM çöktü: Çok sayıda yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde içinde müşteri ve çalışanların olduğu bir AVM binasında çökme meydana geldi. Çökme sonucu 6 kişi yaralandı.
Erciş ilçe merkezindeki Kışla Caddesi üzerinde bulunan Atlas Alışveriş Merkezi çöktü.
Çökmenin, AVM'nin yanında yeni bir binanın temel çalışmalarının yapıldığı sırada meydana geldiği belirtildi.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Akşam saatlerinde gerçekleşen olay üzerinde bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ekipleri sevk edildi.
Bina civarında güvenlik önlemleri alınırken yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı. İçeride başkalarının olup olmadığı araştırılıyor.
İlgili Haberler
- AVM'de "diş temizliği" tartışması
- AVM'de "diş temizliği" tartışması
- Rusya, AVM'yi neden vurduğunu açıkladı
Video Haberler
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çok sert ‘beşli çete' tepkisi
- Ulaşıma zam!
- Bakanlıktan Ekrem İmamoğlu'na yanıt
- 'O bir savaş suçlusu'
- Dev otomobil firması 'üretimi' durdurdu
- Eski belediye başkanı Handan Toprak'a gözaltı tutuklandı
- AVM çöktü: Çok sayıda yaralı
- Asansör boşluğuna düşen işçiden acı haber
- Meteoroloji'den kritik uyarı
- 'Gizli seferberlik ilan edildi'