Van'ın Erciş'te AVM çöktü: Çok sayıda yaralı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 21:58

Erciş ilçe merkezindeki Kışla Caddesi üzerinde bulunan Atlas Alışveriş Merkezi çöktü.

Çökmenin, AVM'nin yanında yeni bir binanın temel çalışmalarının yapıldığı sırada meydana geldiği belirtildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Akşam saatlerinde gerçekleşen olay üzerinde bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina civarında güvenlik önlemleri alınırken yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı. İçeride başkalarının olup olmadığı araştırılıyor.