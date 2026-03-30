İstanbul’da etkili olan sert hava koşulları deniz ulaşımını da vurdu. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 30 Mart iptal edilen İstanbul vapur seferleri

30 MART İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, hava şartlarının seyrüsefere elverişli olmaması nedeniyle bazı hatlarda seferlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

06.45 Büyükada-Heybeliada-Bostancı Seferi

07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş Seferi

Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç Hattı seferlerimizin Sütlüce uğramaları

08.20 Bostancı-Adalar Ring Hattı seferi