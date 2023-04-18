Varank’ın yerliliği ile övündüğü otomobil bakanlığın listesinde yer almadı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 04:00

TOGG’un T10X modelinde yerlilik oranının yüzde 51 olacağı açıklanmıştı. 2025’te ise TOGG’un yerlilik oranının yüzde 65’e ulaştırılması hedefleniyor. Resmi açıklamalarda yer alan yerlilik oranı ile bakanlığın listesinde TOGG ancak 3. en yüksek yerlilik oranına sahip otomobil olacaktı.

HYUNDAİ LİSTE BAŞINDA

Listenin başında yer alan Koreli Hyundai’nin i20 modelinin yerlilik oranı yüzde 68.03 olarak tespit edildi. Yine aynı markanın ürettiği Bayon’un modelinin yerlilik oranı da yüzde 66 oldu. Tofaş’ın ürettiği Fiat Egea’nın yerlilik oranı yüzde 51.17 ile 63.93 arasında değişiklik gösteriyor. Markanın Bursa’daki fabrikasında ürettiği benzinli manuel modeli en yüksek yerliliğe sahip ikinci otomobil oldu. Toyota’nın benzinli motoru Corolla modelinin yerlilik oranı yüzde 56 olurken aynı modelin hibrit olanı yüzde 39 olarak kayıtlarda yer aldı. Markanın küçük crossover SUV modeli C-HR’nin ise yerlilik oranı yüzde 45 ile 48 arasında değişiklik gösteriyor.

TRAKTÖRDE YERLİLİK YÜZDE 95

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizme üstüne galoş giyerek bindiği ve tarla sürdüğü yerli elektrikli traktörün değerlendirme dışı bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı yerlilik listesinde Türk Traktör’ün Sakarya’daki fabrikasında ürettiği bir modelin yerlilik oranı yüzde 95.28 oldu. Tümosan Motor ve Traktör San. AŞ tarafından üretilen traktörlerden en yüksek yerlilik seviyesi ise yüzde 94.23 olarak kayıtlara geçti. Başak Traktör San. Tic. AŞ’nin bir modeli yüzde 92, Hattat Traktör’ün ise en yüksek yerlilik oranına sahip traktörü yüzde 80.92 oldu.