Varto’da JES eylemi 19'uncu gününde: Çevrecilerden destek için doğa yürüyüşü

Muş'un Varto ilçesine bağlı Çalıdere Köyü kırsalında kurulması planlanan JES sondaj sahasında nöbet tutan yurttaşlar, bölgede 24 saat esasına göre çadırlarda bekleyişini sürdürüyor. Varto ve çevre köylerin yanı sıra batı illerinde yaşayan Vartolular ile çevre örgütleri de alana gelerek dayanışma gösteriyor.

Nöbete dikkat çekmek amacıyla alanda bir araya gelen çevreciler doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş öncesi açıklama yapan çevreci Goze Çiçek, JES projelerinin bölgenin doğasında geri dönülmez tahribatlara yol açabileceğini söyledi.

Çiçek, "Böylesine güzel bir doğada jeotermal projeye karşı çıkmak için buradayız. Doğamıza yönelik bir talan söz konusu. Türkiye’nin farklı illerinden gelen doğaseverler olarak hem dayanışmayı büyütmek hem de kamuoyunun dikkatini buraya çekmek için yürüyüş düzenliyoruz. Toprağımıza, suyumuza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Bingöl Çevre Derneği Üyesi Cuma Karaaslan da doğanın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade ederek, "Doğamıza sahip çıkmazsak yaşam alanlarımızı kaybederiz. Vatanın her karışı hepimizindir. Bu nedenle nerede bir doğa talanı varsa karşısında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

''SUYUMA, TOPRAĞIMA SAHİP ÇIKIYORUM''

Açıklamaların ardından yurttaşlar, JES sondajının yapılmasının planlandığı alan çevresinde yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar yürüyüş boyunca "Doğama dokunma", "Suyuma, toprağıma sahip çıkıyorum" sloganları attı. Çadır nöbeti, geceleri etkili olan soğuk hava ve zaman zaman şiddetlenen yağışa rağmen devam ediyor. Bölge halkı, JES projesine ilişkin talepleri karşılanıncaya kadar nöbeti sürdüreceklerini dile getirdiler.