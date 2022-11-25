Vatandaşın tek kuruşunu yedirmedim

25 Kasım 2022 Cuma, 07:59

Turgutlu’da sonra CHP’yi yerel yönetimde iktidar yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, seçimlerde söz verdiği vaatlerin yüzde 60’nı hayata geçirdi. Borçlara rağmen hizmet yaptığını belirten Akın, “Şeffaflık ve dürüstlük ile çıktığım yolda, vatandaşın tek kuruşunun dahi kaybolmasına izin vermedim. Rozetimi bıraktım, parti ayrımı yapmadan hizmet götürdüm. Yollar, kültür merkezleri, aşevi, taziyeevi yaptık. Sekiz yıldır yapılamayan stadyumu yaptık. Sosyal yardımlara devam ediyoruz. Giyim mağazaları açtık. Binlerce kişiyi işe yerleştirdik. Kısacası sosyal belediyecilik anlamında her türlü hizmeti yaptık” dedi.

30 yıl sonra Turgutlu’yu CHP’nin hizmetleriyle buluşturdunuz. Bu başarıyı nasıl yakaladınız?

Belediyeye adım atmamız zabıta kadrosunda oldu. Yıllarca görev yaptıktan sonra insan kaynakları ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. Belediyeye gelen her vatandaşa yardımcı olmaya çalıştım. Düğün ve cenazelere katıldım. Hep halka dokundum, onlara candan el uzattım. Partimin, Turgutlu’da girdiği seçimler hüsranla sonuçlanmıştı. Ben aday olmaya karar verdim ve ön seçim talep ettim. Ön seçimi kazanarak aday oldum. Dokuz aylık seçim çalışmamızda 61 mahallemizi en az üç defa turladık. Kendimizi ve yapacaklarımızı anlattık. Gün içerisinde ekibim üç defa değişirken ben asla oturup dinlenmedim. Sabah 06.00’dan başlayarak gece 24.00’e kadar bazen 01.00’e kadar ziyaretlerimiz devam ediyordu. Son üç günde ise tırnak batması ile rahatsızlandım. Üç gün lokal anestezi yapıldı. Hatta son kahvehane ziyaretime iki arkadaşın omuzlarında gittim. Omuzlarda projelerimi anlattım. Yıllardır toprağa ektiğimiz meyvelerin karşılığını almış olduk.

Makam aracınız ve korumanız yok. Bu vatandaşa nasıl yansıyor?

Turgutlu Belediyesi “Turgutluların evi olacak” dedim ve ilk olarak makam kapısını söktürdüm. Makam aracı kullanmıyorum korumalarım yok. Aday olurken “Şaibelerle anılmayacağız” dedim. Şimdiye kadar bir tane şaibe yaratacak durum olmadı. Vatandaşın arasından hiç ayrılmıyorum ve hep sokaktayım. Belediyenin gözü vatandaşın cebinde olmamalı. “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğim” dedim. Belediyenin tek kuruşunun dahi kaybolmasına izin vermedim. Hemşerilerimiz bizi sevdi. Sokağa çıktığımızda o sıcaklığı ve samimiyeti hissediyorum. 7’den 70’e herkes beni kucaklıyor. En büyük vaadimiz dürüst ve namuslu olmaktı. Şeffaf ve halkın içerisinde olmaktı. Anketlerde de bunun karşılığını alıyoruz. Her gelen vatandaşın talebini dinliyorum, Günde 50 kişi ile görüşüyorum. Belediye hizmetleri dışında yardımcı oluyorum. Hastaneden randevu alamayan dahi bize geliyor, biz yardımcı oluyor ve aracılık yapıyoruz.

(Başkan Çetin Akın, sokakta 7’den 70’e her yaştan yurttaşın sevgisi ile karşılandı.)

Borçlu belediye devraldınız, buna rağmen hizmetler yaptınız. 3.5 yılda yapılan çalışmaları özetler misiniz?

Ciddi projeler yaptık özellikle sosyal projelere ağırlık verdik. Milli bayramları ve ata sporlarımızı yaşatmak için çaba gösterdik. Organizasyonlar yaptık. Eğitime destek verdik. Türkiye’de ilk ilçe belediyesi olarak öğrencilere kurslar veriyoruz. 2 bin çocuğumuza eğitim verdik. Öğrencilerin hayallerine ulaşmasına aracılık ettik. İstedikleri okullara ulaşmalarını sağladık. Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi’ni kurduk. 16 kursumuz var. 7’den 70’e 580 kursiyer hizmet alıyor. Çiftçilerimize sözümüz vardı. Yolları çok kötüydü. Burada insanlar tarlalara hasada gidiyor ve zorluk çekiyordu. Asfalt şantiyesi kurduk. 120 kilometrelik yolları asfaltladık. Bir ay içerisinde 150 kilometreyi asfaltlamış olacağız. Sanayi sitesinde, gıda çarşısında el değmemiş yerlerde çalışma yaptık. Köylerde yedi tane halı saha yaptık. Sekiz yıldır bitmeyen Turgutlu Stadyumu’na el attık ve yakında hizmete açacağız. Spor kompleksi projemiz var. Cemevi, taziye evi ve kültür sanat merkezleri yaptık. Çiftçilerimiz için su dolum istasyonları yaptık. Borçlarımızı ödedik, söz verdiğimiz projeleri yaptık. Belediye aşevini modern hale getirdik. Sosyal yardımlarımızı yapıyoruz. Giyim mağazaları açtık. 7 bin kişiye ücretsiz kıyafet verdik. Kısacası sosyal belediyecilik anlamında her türlü hizmeti yaptık.

Turgutlu ana yol olarak ikiye ayrılmış. Trafik karmaşası var. Bu nasıl çözülecek?

İlçemizin ortasında geçen yol nedeniyle kent ikiye bölünmüş durumda. Kesinlikle çevreyolu yapılması gerekiyor. Günde en az 8 bin araç geçiyor. Yolun ikiye bölünmesi nedeniyle kazalar oluyor, trafik sıkışıyor. Acilen çevreyoluna ihtiyaç var. Tabii bu bakanlıkların işi. Biz gerekli talepleri ve müracaatları yaptık bekliyoruz.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ile zaman zaman Meclis’te tartışıyorsunuz. Yeterince uyum sağlanabiliyor mu?

Bize karşı çok zayıf. 3.5 yılda büyükşehir belediye başkanı ile bir kez görüştüm. En son Meclis’i terk ettik. Olumsuz söylemlerle hakaret ediyor. Üstten bakışı ve alaycı bakışlarla hareket eden bir başkan ile çalışmamız zor. Bunun takdirini seçimlerde halkımız verecektir.

İşsizlik ne durumda, göç veriyor mu?

Daha çok göç alıyoruz vermiyoruz. Sanayi gelişiyor, tarım kentiyiz. Tarımda eleman ihtiyaç var. Yazı kışı yaşayan şehir. İssizlik olarak Turgutlu’da yaşayan herkese iş var. İstihdam projesi yaptık. “İş arayan iş bulacak” dedik. 1.5 yılda 3 bin 700 kişiye iş bulduk.