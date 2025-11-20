Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında düşük gelirli hanelere “vatandaşlık maaşı” verilmesi için çalışmalar hızlanırken, uygulamanın 2026’da hayata geçirilmesi planlanıyor. Peki, Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla düşük gelirli ailelere yönelik yeni bir sosyal destek programını hayata geçirmeye hazırlanıyor. “Vatandaşlık maaşı” olarak adlandırılan bu model, belirlenen gelir seviyesinin altında yaşayan hanelere düzenli nakdi destek verilmesini amaçlıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın da dahil olduğu çalışma sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanması ve uygulamanın yeni yılda fiilen başlaması hedefleniyor.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adıyla uygulanacak program, ilk etapta sınırlı sayıda ilde pilot olarak test edilecek. Pilot bölgelerin seçiminde ekonomik kırılganlığın en yüksek olduğu iller, depremden etkilenen bölgeler ve büyükşehirlerde yoksulluğun yoğunlaştığı ilçeler dikkate alınacak.

Yeni sistemde haneler için yıllık olarak güncellenecek bir gelir eşiği belirlenecek. Bu eşik, yoksulluk ölçütleri veya asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Geliri belirlenen seviyenin altında kalan ailelere, mevcut kazançları ile asgari geçim tutarı arasındaki fark kadar ödeme yapılacak. Örneğin gelir eşiği 20 bin lira olarak belirlenirse ve bir hanenin aylık geliri 16 bin liraysa, devlet tarafından her ay 4 bin liralık destek sağlanacak.