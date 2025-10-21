İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Peki, Vedat Aşçı kimdir? İş insanı Vedat Aşçı neden ifadeye çağrıldı?

VEDAT AŞÇI KİMDİR?

1960 yılında Samsun’da doğan Vedat Aşçı, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olarak tanınıyor. Almanya’ya 1978 yılında eğitim için giden Aşçı, kısa sürede uluslararası iş dünyasında adını duyurdu. 1980 yılında kurduğu Ascı GmbH şirketi ile dünya çapında tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik sanayi tipi konfeksiyon makinelerinin satışını gerçekleştirdi.

1983 yılında Türkiye’de ilk şirketi Astaş’ı kuran Vedat Aşçı, 2004 yılında gayrimenkul sektörüne adım attı. Şirket, özellikle lüks yaşam projeleriyle dikkat çekti:

2008: Bellevue Residences Managed by Kempinski

2012: Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski

2014: Bodrum Mandarin Oriental Otel

Ayrıca Astaş Holding, 2014 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Hacı Şevket Aşcı Turizm Fakültesi’nin inşaatını üstlenerek eğitim alanına da yatırım yaptı.

İŞ İNSANI VEDAT AŞÇI NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ardından Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkul'ün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın da İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı bildirildi.